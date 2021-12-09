До 15 тысяч жителей Иркутской области вакцинируются от коронавируса ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутскую область на текущей неделе поступило 108,8 тысяч доз вакцины «Спутник V». В регионе создан запас препарата, который насчитывает около 300 тысяч доз. Число привитых от коронавируса жителей Приангарья также продолжает расти. 8-15 тысяч человек проходят иммунизацию от COVID-19 ежедневно. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на региональный минздрав.

- Сейчас в лидерах по количеству вакцинированных Жигаловский район. Там процент привитых составляет 141,19. В том числе население, подлежащее вакцинации, а также люди, осуществляющие работу вахтовым методом, - отметили в минздраве Приангарья.

90,02% населения, подлежащего вакцинации, привито в Свриске. Город занял второе место тройке лидеров. Также большая часть жителей прошла иммунизацию от коронавируса в Ольхонском районе - это 85,12%.

Напомним, в регионе действуют 94 стационарных пункта вакцинации и 130 выездных прививочных бригад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших COVID-19 в Иркутской области увеличилось на 605 случаев 9 декабря. Количество выявленных случаев заражения в регионе подбирается к отметке в 145 тысяч. (подробности)

Губернатор Иркутской области поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщил полномочный представитель главы региона в ЗС. (подробности)