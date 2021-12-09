Зимний туристический сезон в Иркутской области откроется 18 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зимний туристический сезон в Иркутской области откроется 18 декабря. На этот день запланировано открытие трасс на горнолыжном курорте в Байкальске. В этом году из-за затяжной осени и бесснежной погоды впервые встать на лыжи и сноуборды жителям Приангарья пришлось позже обычного. Однако, по прогнозам специалистов, туристический поток в зимнем сезоне все же сохранится на уровне прошлогоднего. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на главу агентства по туризму региона Екатерина Сливина.

- В первом квартале 2021-го в регион приехало около 480 тысяч человек, - отметила Сливина. - Всего с января по сентябрь 2021-го Иркутскую область посетили 1,2 миллиона туристов, что почти вдвое больше, чем за такой же период 2020-го, когда этот показатель составил 663,7 тысячи человек.

Напомним, Байкал рекомендован Ростуризмом для отдыха в новогодние праздники. В том числе благодаря этому байкальские маршруты остаются одними из самых популярных у туристов. Так маршрут «Байкальский лед» стал финалистом федерального проекта, однако победители станут известны в конце декабря.

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