Шесть сел остались без света из-за аварии в Эхирит-Булагатском районе 9 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 декабря шесть сел остались без света в Эхирит-Булагатском районе. Аварийное отключение электроснабжения произошло в 12:40 в некоторых домах в Усть-Ордынском, Малой Куре, Бозое, Ординске, Гушитах и Отонхое. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской электросетевой компании в соцсетях.

- Ориентировочное время восстановления электроснабжения 17:00, - отметили в компании.

На месте работает восстановительная бригада Восточных электрических сетей. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварийного отключения электричества.

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