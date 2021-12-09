МЧС: погода в Иркутской области испортится 10 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погоды 10 декабря. В западных и северных районах области порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Также не обойдется без снега и метелей. Особо осторожными в этот день просят быть водителей, так как на дорогах образуется снежный накат. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

- По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днём в Тайшетском, Чунском и северных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, - рассказали в ведомстве. - В западных и северных районах местами порывы 15-20 м/с, метели, температура ночью -15,-20, при прояснении -25,-30, днём -8,-13, при облачной погоде -18,-23.

Что касается столицы региона, в городе 10 декабря погода будет облачной. Снегопада ожидать не стоит, однако температура днем опустится до -10 градусов, а ночью до -16, -18. Порывы ветра будут достигать 2-7 м/с.

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