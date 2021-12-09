В Жигалово экипаж ГИБДД 100 километров гнался за пьяным лихачом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ночью 9 декабря инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем «Ниссана», который в ответ на требование остановиться, нажал на газ и попытался скрыться от полицейских. Началось все в Жигалово, однако вскоре нарушитель выехал на дорогу Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово и направился в сторону Качуга. Преследование продолжалось почти 100 километров, но лихачу пришлось остановить иномарку – сломалась во время погони по ямам и колдобинам. Сам водитель бросился наутек, но быстро был задержан. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Нарушителем оказался 21-летний местный житель, - отметили в ведомстве. - Проведенное освидетельствование показало, что молодой человек находится в состоянии опьянения. Водительского удостоверения у задержанного при себе не оказалось.

Помимо всего, молодой водитель не был вписан в страховку. За пьяную езду ему грозит лишение прав на срок до 2-х лет со штрафом в 30 тысяч рублей.

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