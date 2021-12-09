Жителя Куйтуна осудили за угрозы инспектору ДПС Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителя Куйтуна осудили за угрозы инспектору ДПС. 32-летнего мужчину за рулем «УАЗ Патриот» полицейские остановили ночью 6 октября возле одного из торговых павильонов. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. Его доставили в отдел полиции, где нарушитель начал ругаться матом в отношении инспектора и пытался напасть на него. Об этом сообщают в пресс-службах регионального Главка МВД, СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры.

- В ходе расследования уголовного дела подозреваемый признал свою вину и раскаялся, - отметили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Его приговорили мужчину к двум годам лишения свободы условно.

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