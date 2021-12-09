Движение транспорта затруднено на трассе «Байкал» из-за непогоды в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье затруднено движение транспорта на участке трассы «Байкал» из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

Трудности проезда отмечаются на 126-129 километре трассы в районе остановочной станции Ореховая падь, это Слюдянский район.

- На месте работает 4 единицы специальной дорожной техники, 5 экипажей ГИБДД осуществляют ручное регулирование дорожного движения, чтобы избежать заторов и ДТП, - говорят полицейские.

Все же инспекторы просят водителей воздержаться от поездок в этом направлении в ближайшее время. Кстати, в ночь на 10 декабря в области похолодает – прогноз здесь.

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