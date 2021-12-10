Пропавший при загадочных обстоятельствах в Краснодарском крае мужчина может находиться в Иркутске. Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Месяц назад при загадочных обстоятельствах в Краснодарском крае бесследно исчез мужчина. Известно, что 9 ноября 31-летний Александр Иншев покинул хостел в городе Армавир и больше не выходил на связь ни с друзьями, ни с родственниками. Возбуждено уголовное дело. Тех, кто может знать о местонахождении Иншева, просят обратиться в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- На вид разыскиваемому 30-35 лет, - уточнили в ведомстве. – Его рост 170-175 сантиметров, лицо овальное, светлое, европейский тип лица, лоб высокий, вертикальный, брови дугообразные, средние, глаза темные, нос средний, прямой, рот средний, уши средние, волосы прямые темно-русые.

Расследование дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства исчезновения мужчины. Также в СУ СК по Краснодарскому краю отметили, что мужчина может находиться в любом регионе России, в том числе и в Иркутской области.

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