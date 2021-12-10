Семейной паре наркодилеров из Иркутской области вынесли приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области 44-летнюю женщину осудили за наркоторговлю. В феврале прошлого года сибирячка купила запрещенное вещество у человека, личность которого не установлена следствием. Подельником подсудимой был ее сожитель. С марта по май она передала ему 5 расфасованных бумажных конвертов с наркотиками общим весом около 1 грамма. Пару задержали на станции Иркутск-пассажирский, когда те пытались продать 2 грамма запрещенного вещества. Об этом сообщают в пресс-службе ВС ЛУ МВД России по Иркутской области.

- Суд, с учетом мнения государственного обвинителя Иркутской транспортной прокуратуры, признал подсудимую виновной, назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с предоставлением отсрочки исполнения приговора до февраля 2023 года - до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, - рассказали в ведомстве.

Ранее к 5,5 годам колонии строгого режима приговорили сожителя подсудимой.

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