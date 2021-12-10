Иркутская область перешагнула отметку в 145 тысяч по заболевшим COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 декабря Иркутская область перешагнула отметку в 145 тысяч по заболевшим COVID-19. Количество случаев заражения инфекцией с начала пандемии в регионе увеличилось до 145 344. За сутки положительные ПЦР-тесты получили еще 602 жителя Приангарья. Лечение в больницах области проходят 4 312 пациентов, что на 86 меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Число успешно справившихся с болезнью в Иркутской области достигло 116 436, за минувшие сутки выздоровело 359 человек, - отметили в оперштабе.

К сожалению, не всем удалось победить инфекцию. C начала пандемии коронавирус унес жизни 6 619 жителей региона, только за сутки зафиксировано 25 летальных случаев. От иных, не связанных с COVID-19 заболеваний, умерло 558 человек.

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