Сибирячка во время пандемии занялась косплеем и взорвала Инстаграм. Фото: личный архив Анжелики Подюковой

Пандемия коронавируса изменила жизнь 34-летней Анжелики Подюковой из Читы, подарив ей любимое дело. Во время режима самоизоляции женщина вместе с 5-летней дочкой Виолеттой начала заниматься косплеем и делиться фотографиями в Инстаграм. Сначала семья повторяла образы картин знаменитых художников, например, Пабло Пикассо, Фриды Кало, Рене Магритта и других. После первой же публикации количество подписчиков Анжелики начало заметно расти. Людям понравилось творчество креативных мамы и дочки и они просили читинку не бросать косплей. Тогда Анжелика запустила еженедельную рубрику, где под хэштегом #изоизоляция с помощью подручных вещей копирует героев кино, кадры из мультфильмов и фотографии знаменитостей.

В домашних условиях семья копировала образы героев знаменитых картин. Фото: личный архив Анжелики Подюковой

- Эта рубрика существует уже больше года и стала для меня больше, чем просто хобби, - поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск» читинский блогер Анжелика Подюкова. – В будущем я мечтаю создать косплей, требующий сложного макияжа и грима, например героя фильма ужасов, но пока у меня не хватает материалов и навыков.

Подписчики инста-мамы обожают наблюдать за перевоплощениями 5-летней Виолетты. Фото: личный архив Анжелики Подюковой

Сегодня за творчеством блогерши, известной в Инстаграм как «Мама с той ноги», наблюдает 34,3 тысячи фолловеров. С ними женщина делится смешными видео, полезными советами и просто историями из жизни. А количество работ под хэштегом #изоизоляция_подюковы насчитывает почти сотню публикаций.

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