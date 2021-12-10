Заксобрание Иркутской области направит в Госдуму предложения к законопроекту о QR-кодах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Заксобрании Иркутской области сформировали предложения в федеральный законопроект, который еще называют законом о QR-кодах. Среди озвученных изменений: разрешение на ввоз зарубежных вакцин, ужесточение наказания за подделку медицинских документов, уменьшение стоимости ПЦР-тестов и другие. Предложения по доработке проекта направят в профильный комитет Госдумы. Такое решение принято 10 декабря на сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

- Также в список предложений, подготовленный депутатами регионального Заксобрания, включены такие инициативы: не распространять действие электронных сертификатов о вакцинации на общественный транспорт и такси; увеличить социальные выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений; предусмотреть страхование жизни за счет средств федерального бюджета всех вакцинируемых, - рассказали в пресс-службе областного парламента.

Также в Иркутской области предложили добавить в федеральный законопроект перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный ПЦР-тест, в числе которых будут пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, малообеспеченные граждане и другие.

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