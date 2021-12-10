Отключение отопления 13 декабря коснется домов на 9 улицах Иркутска Фото: Ольга СУПОНЕВА

Из-за ремонта тепловых сетей в некоторых домах на девяти улицах Иркутска пройдет отключение отопления 13 декабря. Большая часть адресов, которые на несколько часов останутся без тепла, находится в Свердловском округе. Там работы пройдут в микрорайоне Приморский. Тепло перестанет поступать в квартиры иркутян в 9 часов. Восстановить теплоснабжение обещают к 17:00. Об этом сообщают в официальном аккаунте Оператора Теплосети.

- Обращаем внимание 13 декабря в некоторых домах Иркутска будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - предупредили иркутян в соцсетях.

Большая часть адресов, которые на несколько часов останутся без тепла, находится в Свердловском округе.

В Октябрьском округе отключение отопления 13 декабря коснется лишь одного адреса. Восстановят работу теплоснабжения к 20:00. Это также связано с ремонтом теплосети на по улице Байкальская, 273а.

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