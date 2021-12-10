Мэр Иркутска рассказал о судьбе заброшенного стадиона «Пионер». Фото: администрация Иркутска

В Иркутске возродят бывший стадион «Пионер». Сегодня на пересечении улиц Седова и 4-ой Советской находится лишь заброшенный пустырь. За создание новой спортивной площадки проголосовали горожане. Однако для того, чтобы провести работы, участок, который находится в собственности АО «УКС города Иркутска» с 2017 года, необходимо передать городу. Но сделать это безвозмездно невозможно, так как это может расцениваться как намеренное доведение предприятия до банкротства, что влечет уголовную ответственность. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Как сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов, совместно с правительством Иркутской области сегодня рассматривается еще один вариант – замена этого участка на другой, равноценный по площади, - отметили в администрации города.

Напомним, предприятие, которому принадлежит территория бывшего стадиона, является крупным застройщиком жилья и социальных объектов в Иркутске. Несколько лет компания находилась в тяжелой финансовой ситуации.

Мэр Иркутска также отметил, что сегодня рассматриваются все возможные варианты для возрождения стадиона «Пионер» на прежнем месте.

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