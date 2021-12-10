Морозы до -45 градусов нагрянут в Иркутскую область в ближайшие выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область вот-вот придут суровые морозы, предупредили синоптики. Столбик термометра ночью 11 и 12 декабря на севере региона, в Катангском районе, опустится до -40, -45 градусов. Вместе с этим ожидается небольшой снег, ветер до 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем метеорологи обещаю до -25, 30 градусов. Тем временем средняя температура по области при прояснении -26,-31 градусов, днём -9,-14, при облачной погоде -19,-24. Об этом сообщают в пресс-службе УГМС по Иркутской области.

- В Иркутске ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днём небольшой снег, ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью до -17, днём -9,-11, - рассказали о погоде в столице регионе синоптики.

13 декабря местами по области ожидается небольшой снег. Температура ночью опустится до -13,-18 градусов, при прояснении до -23,-28, днем -8,-13, в пониженных местах -18,-23 градусов.

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