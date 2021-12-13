23-летнюю жительницу Тайшета арестовали по подозрению в наркоторговле Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тайшетском районе полицейские совместно с бойцами спецназа «Гром» задержали подозреваемую в распространении тяжелых наркотиков. По предварительным данным, 23-летняя девушка продавала товар через «тайники», а также при личной встрече. При этом ее клиентами были не только наркозависимые, но и другие драгдилеры. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по иркутской области.

- При личном досмотре в кармане куртки злоумышленницы сотрудники полиции изъяли более 4 грамм запрещенного вещества, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, при обыске ее дома и машины обнаружили банковские карты, телефоны, сим-карты, а также 400 тысяч рублей, предположительно добытых противоправным путем.

В отношении подозреваемой завели уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По решению суда она заключена под стражу.

Во время спецоперации оперативники вышли на след еще четырех предполагаемых драгдилеров. По одной из версии, двое мужчин и двое женщин покупали у задержанной наркотики для перепродажи в Тайшете. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Трое из них заключены под стражу, еще одной назначен домашний арест.

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