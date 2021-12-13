В Ангарске требуют запретить продажу спиртовых лосьонов в киосках. Фото: администрация Ангарского городского округа

Жители Ангарска неоднократно жаловались на продажу в киосках косметических лосьонов и тоников с содержанием спирта. Дело в том, что чаще всего покупатели тех самых средств используют их не по назначению и попадают в больницы с пищевым отравлением. В администрации округа разработали соответствующее постановление, согласовав запрет на торговлю в прокуратуре, но позже его признали недействительным.

- Предприниматель, который ведёт деятельность в ряде киосков города, обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрею Лабыгину, - рассказали в пресс-службе администрации городского округа. - Жалоба была перенаправлена в Генеральную прокуратуру. Оттуда документ попал в прокуратуру города Ангарска, которая на этот раз вынесла представление об отмене постановления мэра.

Депутаты Думы Ангарска обратились по этому вопросу в Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области. Предложение ограничить торговлю алкоголем в киосках и внести изменения в федеральный закон поддержали главы 42 муниципалитетов. Обращение направлено в адрес правительства России.

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