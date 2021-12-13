23 пациента умерли из-за коронавируса в Иркутской области 13 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

147 139 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии. На 13 декабря за сутки подтвердилось еще 596 новых случаев заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 4 259 человек. В больницах на 42 пациента стало больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 117 318 жителей Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 107 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 6691 житель - 23 за минувшие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка во время пандемии занялась косплеем и взорвала Инстаграм. Жительница Читы вместе с 5-летней дочерью повторяет образы звезд и героев картин. (подробности)

У 230 жителей Иркутска подтвердился коронавирус за сутки. Всего по области за это время зарегистрировано 599 случаев заражения. (подробности)