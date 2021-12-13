В Иркутске борются с последствиями снегопада Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Иркутске пошел снег, и на улицы города вышла спецтехника. Дорожные службы дежурят круглосуточно, поэтому обработка проезжих частей от гололеда и уборка тротуаров начинается в первые 15-20 минут. Всего задействовано 105 машин и 237 рабочих. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Работы проводят в определенном порядке,- отметили в городской дорожной службе. - Первыми обрабатывают спуски и подъемы, кривые малого радиуса, мосты и подходы к ним, а также перекрестки. Далее приступают к обработке карманов остановочных пунктов, мест торможения перед светофорами и пешеходными переходами.

Также иркутяне могут сообщить о местах, где, по их мнению, требуется уборка снега или обработка от наледи. Заявки от горожан принимают по номеру Единой дежурной диспетчерской службы администрации Иркутска.

Очистку 107 общественных территорий, находящихся на содержании МКУ «Городская среда», сегодня выполняют 117 человек и 8 единиц техники. Чтобы избежать гололеда, озелененные территории посыпают песком, который позже убирают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Небольшой снег выпадет в Иркутске 13 декабря. Погода в Иркутске 13 декабря будет прохладнее, чем в выходные. (подробности)

В Ангарске требуют запретить продажу спиртовых лосьонов в киосках. Предложение внести изменения в федеральный закон направили в правительство России. (подробности)