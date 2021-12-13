Экс-главврача Усть-Кутской районной больницы оштрафовали за распространение коронавируса Фото: Андрей КАРА

Бывшего главврача Усть-Кутской районной больницы признали виновной в нарушении ограничительных мер, а именно в том, что она допустила распространение коронавируса. Она не сообщила нескольким людям, а также их семьям, что те заражены инфекцией или являются контактными лицами. Также в их домах не была проведена обязательная дезинфекция помещений. Об этом сообщает «КП»-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу Усть-Кутского городского суда.

- Усть-Кутский районный суд назначил наказание по статье 6.3. КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - отметили в пресс-службе.

Экс-главврач с решением суда была не согласна. Женщина подала апелляцию, но Иркутский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.

Жительницу Усть-Кута обязали выплатить 25 тысяч рублей штрафа.

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