Этап первенства СФО по конькобежному спорту пройдет в Иркутске 16-17 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первый этап первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту пройдет в иркутском Ледовом дворце «Байкал» 16 и 17 декабря. В столицу Приангарья приедут сильнейшие спортсмены СФО в возрастных группах 14-15 и 16-17 лет. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя главы регионального минспорта Павла Богатырева.

- Ожидается, что на первенство приедет более 150 конькобежцев из всех субъектов Сибирского федерального округа. Приангарье представят, например, спортсмены из Иркутска София Татуревич, Кирилл Лысенко, Елизавета Гожидоева и Василиса Брюханова, а также Кирилл Батюшкин из Ангарска, - рассказал Павел Богатырев.

В соревнования включены дистанции на 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров. Также предусмотрены масс-старты на 10 кругов.

Напомним, второй этап первенства СФО пройдет также в Иркутске 10-12 января 2022 года, третий – в Кемерово 4-6 февраля.

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