Микрореабилитационный центр для детей-инвалидов открыли в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В иркутском детском доме-интернате №1 состоялось открытие микрореабилитационный центра. Он оснащен квалифицированным персоналом и современным оборудованием для оказания социальных услуг детям-инвалидам с отклонениями в умственном развитии. Отделение рассчитано на пять пациентов в возрасте от 4 до 18 лет. В год здесь планируют принимать не меньше 60 детей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Дети с большими проблемами здоровья и их семьи часто находятся в социальной изоляции. Поэтому проект предусматривает реализацию краткосрочных программ комплексной реабилитации и абилитации детей, - подчеркнула директор детского дома-интерната Наталья Лебедева. - В этой работе задействована большая команда компетентных специалистов: психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог, врач по лечебной физической культуре, инструктор по адаптивной физической культуре, медицинский персонал.

Стоит отметить, что услуги детям будут предоставлены бесплатно согласно индивидуальным программам.

Отделения дневного пребывания для детей-инвалидов действуют во всех четырех детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, расположенных в Иркутске, Братске и Саянске. Открытие нового центра позволило увеличить количество мест в них до 49.

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