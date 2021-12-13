В Иркутской зоогалерее медведи не хотят ложиться в спячку

В Иркутске медведи не хотят ложиться в спячку. Фото: иркутская зоогалерея

13 декабря в России празднуют день медведя. Дата выбрана не просто так, обычно к этому времени хозяин тайги уже ложится в спячку. Однако косолапые жители иркутской зоогалереи, кажется, страдают бессонницей, поэтому в честь праздника их угощают сухарями. Об этом рассказывают в официальном аккаунте зоопарка в соцсетях.

- Бурые Еха и Умара бодрствуют, не замечая зиму совсем, - делятся с подписчиками работники зоогалереи.- А вот гималайцы (гималайские медведи – прим. ред.) в начале декабря пытались уснуть, но потом передумали, кажется. В общем, ради кучи любимых сухарей из укрытий все.

К слову, затяжная осень и теплая зима отразилась не только на медведях. Так, например, одна из самых маленьких жительниц иркутской зоогалереи ласка Потешка до сих пор полностью не сменила коричневую шубку на белую.

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