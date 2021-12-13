Псевдомиллионера из Бурятии приговорили к 3,4 годам колонии в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске осудили мошенника-гастролера. Жертвами 26-летнего сибиряка стали жители Ольхонского района и Ангарска. Каждый раз он выманивал у людей деньги, показывая им якобы свои счета с балансом в миллион рублей. Сам мужчина приехал из Улан Удэ. Его признали виновным по статье «Мошенничество». Об этом сообщают в пресс-службах ангарского городского суда и прокуратуры Иркутской области.

- Суд установил, что в сентябре 2020 года в ночное время подсудимый, приехал в один из досуговых центров Ангарска, под надуманным предлогом предложил администратору заведения перевести денежные средства на её банковский счет с целью получения наличности для оплаты услуг, - отметили в ведомстве. - С использованием презентационной версии одной из популярных платежных программ, устанавливаемых на телефон, продемонстрировал потерпевшей изображение с записью о якобы исполненном переводе.

Ангарчанка доверилась состоятельному мужчине и передала ему 19 тысяч рублей. Деньги сибиряк спустил на алкоголь и сауну.

Жителя Улан-Удэ приговорили к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима. Кроме того он обязан возместить потерпевшей украденные деньги.

Напомним, в Ольхонском районном суде рассматривается ещё одно уголовное дело в отношении этого же молодого человека за преступления совершенные по той же схеме. Приехав на Байкал отдыхать, сибиряк «купил» у мужчины машину, пообещав, что деньги придут ему на счет через 2-3 дня.

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