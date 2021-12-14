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Общество14 декабря 2021 2:59

Житель Нижнеудинска устроился на работу под страхом тюрьмы

Это произошло после того, как ему пришлось побыть дворником
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Житель Нижнеудинска устроился на работу под страхом тюрьмы

Житель Нижнеудинска устроился на работу под страхом тюрьмы

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области должник-алиментщик устроился на работу и погасил долг перед 10-летней дочерью после обязательных работ. Изначально мужчина был обязан выплачивать бывшей жене 1/4 части всех видов своего заработка на содержание ребенка, но обязательства игнорировал. Даже, несмотря на предупреждения судебных приставов, житель Нижнеудинска не пытался исправить ситуацию. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Накопленная сумма задолженности составила 251 тысячу рублей, -рассказала судебный пристав-исполнитель отделения Юлия Тетина. - В связи с чем, должник привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Мировым судьей судебного участка № 78 г. Нижнеудинска неплательщику назначены обязательные работы на срок 80 часов, которые он отбыл в муниципальной администрации дворником.

Тогда должник понял, что вслед за административной может наступить и уголовная ответственность. Вскоре он устроился санитаром в больницу. В счет ребенка и бывшей жены с его зарплаты удерживается 50%.

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