В Иркутской области подрядчик не достроил стадион якобы из-за плохой погоды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным дополнительное соглашение к муниципальному контракту на строительство стадиона в поселке Октябрьский Чунского района. Контракт был заключен в июле 2020 года. Работы стоимостью 12 миллионов рублей подрядчик обязался закончить в октябре того же года, но в указанный срок объект достроен не был. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

- В нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было заключено дополнительное соглашение о продлении срока действия муниципального контракта до августа 2021 года, - отметили в ведомстве.

Подрядчик не достроил стадион в срок якобы из-за неблагоприятной погоды - в октябре температура опустилась ниже плюс пяти градусов. Однако в прокуратуре это не сочли форс-мажорным обстоятельством. В суд был направлен иск о признании дополнительного соглашения о продлении сроков сдачи объекта недействительным. Суд требование удовлетворил.

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