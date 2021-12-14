На Иркутскую область надвигаются 50-градусные морозы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Затяжная осень и аномально-теплая первая декада декабря долго радовали в этом году жителей Иркутской области. Но Новый год не за горами и зима, хоть и с опозданием, все же решила вернуть себе законные права. Уже завтра, 15 декабря, синоптики обещают возвращение в Приангарье сибирских морозов. Об этом сообщают в пресс-службе УГМС по Иркутской области.

- Помимо небольшого снега и северного, северо-западного ветра 5-10 м/с, температура в западных, северо-западных, центральных и южных районах ночью опустится до -23,-28 градусов, а местами и до -33,-38. В Иркутском районе ожидается похолодание до -20,-25 градусов ночью, днем до -17,-22. На севере региона ночью столбик термометра местами упадет до -51,-56 градусов, днем до -31,-36, местами до -41, - рассказали метеорологи.

16 декабря в Иркутской области будет чуть теплее. Местами по региону ожидаются морозы до -35 градусов, в северных и верхнеленских районах до -36,-41.

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