Пьяный иркутянин угнал иномарку родственника и устроил погоню с полицейскими Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию Иркутска обратился таксист, у которого неизвестные угнали рабочий автомобиль «Хендэ Солярис». Через два часа пропавшую иномарку инспекторы ДПС заметили в Свердловском районе, но водитель игнорировал требования остановить машину. Прибавив скорости, нарушитель попытался уйти от погони. Остановить его удалось лишь с помощью еще двух патрульных автомобилей. Молодой лихач явно был пьян, что позже подтвердило медосвидетельствование. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Кроме того, установлено, что 18-летний, не имеющий водительского удостоверения нарушитель, уже попадался выпившим за рулем и за ним числится несколько неоплаченных штрафов. В их числе проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ от прохождения освидетельствования, - отметили в ведомстве.

Оказалось, что угонщик является родственником владельца иномарки. Однако ответить по закону лихачу все же придется. На него составлено 6 административных протоколов, а также возбуждены уголовные дела по признакам преступлений «Угон» и «Повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии».

18-летний любитель пьяной езды находится под подпиской о невыезде.

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