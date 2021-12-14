Электроснабжение восстановили на 14 улицах в центре Иркутска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Иркутска жители части домов остались без света из-за аварии на сетях. Сообщение об этом поступило в 11:21. Под отключение электроэнергии попали 14 улиц Октябрьского района. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской электросетевой компании в соцсетях.

- Под отключение попала часть домов на улицах 6-я Советская, Александра Невского, Амурский проезд, Байкальская, Волжская, Донская, Ербанова, Зверева, Карла Либкнехта, Лопатина, Лыткина, Партизанская, Трудовая, Цимлянская, - уточнили в Instagram-аккаунте.

Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме. Бригада Южных электрических сетей выясняет причину аварии.

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