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Происшествия14 декабря 2021 6:45

Иркутские полицейские поймали похитителей майнинговых машин раньше, чем хозяин заметил пропажу

Машину подозреваемых остановили инспекторы ГИБДД
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Иркутские полицейские поймали похитителей майнинговых машин раньше, чем хозяин заметил пропажу

Иркутские полицейские поймали похитителей майнинговых машин раньше, чем хозяин заметил пропажу

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске инспекторы ДПС обнаружили интересную находку в одной из остановленных во время патрулирования машин. В багажнике «Тойоты» водитель перевозил семь майнинговых машин, однако доказать, что он является их владельцем, не смог – не было документов. Мужчину доставили в отдел полиции, где через несколько минут зазвонил телефон. Полицейским сообщили, что неизвестные вынесли из дома по улице Первомайская дорогостоящее оборудование для майнинга. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - рассказали в ведомстве. - Сверив серийный номера машин, полицейские установили причастность к совершению хищения доставленных в ОВД лиц. Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что пошли на кражу, так как знали, что владелец жилища занимается майнингом. Дождавшись, когда он уедет, они проникли на территорию и похитили технику.

На мужчин 32 и 39 лет завели уголовное дело по статье «Кража». После проведения следственных действий похищенные машины снова вернут владельцу.

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