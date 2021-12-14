Иркутские полицейские поймали похитителей майнинговых машин раньше, чем хозяин заметил пропажу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске инспекторы ДПС обнаружили интересную находку в одной из остановленных во время патрулирования машин. В багажнике «Тойоты» водитель перевозил семь майнинговых машин, однако доказать, что он является их владельцем, не смог – не было документов. Мужчину доставили в отдел полиции, где через несколько минут зазвонил телефон. Полицейским сообщили, что неизвестные вынесли из дома по улице Первомайская дорогостоящее оборудование для майнинга. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - рассказали в ведомстве. - Сверив серийный номера машин, полицейские установили причастность к совершению хищения доставленных в ОВД лиц. Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что пошли на кражу, так как знали, что владелец жилища занимается майнингом. Дождавшись, когда он уедет, они проникли на территорию и похитили технику.

На мужчин 32 и 39 лет завели уголовное дело по статье «Кража». После проведения следственных действий похищенные машины снова вернут владельцу.

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