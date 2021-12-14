Проезд по дороге Хомутово - Урик - Усть-Куда перекроют на два дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дорога Хомутово - Урик - Усть-Куда будет временно перекрыта из-за проведения противопаводковых работ. Их задача не допустить подтопления улиц поселка Хомутово. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- 18 декабря с 8 часов утра до 12 часов дня 20 декабря будет закрыто движение для всех транспортных средств и пешеходов на участке по улице Колхозная от дома № 190А до улицы Луговая.

Схема объездов.

На время проводимых работ на участке для автомобилистов и пешеходов будут предоставлены пути объезда. Водителей просят быть особо внимательными и заранее строить маршрут с учетом изменений в схеме движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС перешло на усиленный режим работы из-за морозов на севере Иркутской области. В таких условиях увеличивается количество пожаров. (подробности)

Качество фейерверков проверят в Иркутской области в преддверии Нового года. О стихийной торговле или некачественной пиротехнике можно сообщить на «горячую линию». (подробности)