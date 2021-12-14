В Ангарске студента спортивного училища осудят за взрыв при изготовлении наркотиков в общежитии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Студента ангарского училища Олимпийского резерва обвиняют в приобретении и хранении крупной партии наркотиков без цели сбыта. Подростку грозит от полутора до десяти лет лишения свободы с возможным назначением штрафа. Согласно данным уголовного дела, о том, что парень хранил и изготавливал наркотики в комнате студенческого общежития, стало известно после взрыва. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- При попытке изготовления наркотического средства с использованием газовых баллончиков произошел взрыв и возгорание топливно-воздушной смеси, в результате чего были причинены телесные повреждения двум учащимся, один из которых несовершеннолетний, - рассказали в городском суде.

Студенты получили ожоги лица, кистей рук, голени 1,2 степени.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание назначено на 16 декабря 2021 года.

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