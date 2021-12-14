Иркутян просят подарить тяжелобольным детям новогодние подарки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый иркутянин может подарить новогоднее чудо тяжелобольному ребенку. Праздничные украшения, развивающие игрушки и средства гигиены – все это требуется в Иркутском областном хосписе. Там Новый год встретят больше 20 маленьких пациентов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В нашем учреждении паллиативную медицинскую помощь получают дети с неизлечимыми заболеваниями от 6 месяцев до 18 лет, - рассказала главный врач ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» Ольга Ермакова. - Из средств личной гигиены необходимы подгузники для детей и взрослых и подростков, одноразовые пелёнки, влажные салфетки, жидкое детское мыло и шампуни, очищающие пенки для ухода за тяжелобольными, детский крем, детские пюре, каши и смеси в фабричной упаковке.

Напомним, стационар хосписа оборудован палатами на 25 коек. Для родителей во время госпитализации ребенка есть возможность получить «социальную передышку» на 21 день. Также в учреждении есть выездная служба, которая обучает родственников детей-инвалидов правильному уходу за ними.

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