Житель Иркутска пытался сжечь свою любимую вместе с другом, заподозрив их в измене. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске 30-летнего сибиряка обвиняют в покушении на убийство двух человек, в из-за которого могли пострадать другие люди. По данным следствия, 10 декабря компания из двух мужчин и женщины выпивала алкоголь в квартире дома, расположенного по переулку Западный. Скорее всего, подозреваемому не понравилось слишком теплое общение его спутницы и приятеля. В пьяном сибиряке проснулись ревность и желание отомстить. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В соседней комнате он поджег бумагу, дождался пока разгорится огонь, после чего скрылся с места преступления, - отметили в ведомстве.

Мужчине и женщине, ставшими заложниками в горящей квартире, повезло - спасатели вовремя подоспели и эвакуировали пострадавших.

На следующий день ревнивого мстителя задержала полиция. Сибиряка заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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