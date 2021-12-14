Часть Октябрьского района осталась без света в Иркутске из-за аварии 14 декабря вечером Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Иркутске 14 декабря отмечаются перебои с поставкой электричества. Днем света не было из-за аварии больше, чем на десяти улицах. Вечером без электроэнергии остались жители Октябрьска района города столицы Приангарья, также читатели «Комсомолки» рассказали, что есть проблемы и в районе станции Батарейная.

- В Ленинском районе электричество подключить должны в ближайшее время, там было аварийное отключение, но его устранили, - говорят операторы в Единой диспетчерской службе города. – Электричества в Октябрьском районе нет также из-за аварии.

Под отключение попали дома на улице Нижняя Набережная, Дальневосточная, Депутатская, Красноказачья, Байкальская и другие. Часть домов уже запитали, подключение продолжается. Точное время возобновления подачи электричества специалисты не сообщают.

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