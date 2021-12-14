В части домов Правобережного округа запланировано отключение отопления в Иркутске 15 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 15 декабря планово проведут в Правобережном округе. Батареи станут холодными на двенадцать часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 15 декабря необходимо для ремонта тепловой сети по улицам Польских Повстанцев, 41 и Сухэ-Батора, 1, - говорят специалисты.

Под отключение попадают дома на улицах Нижняя Набережная, Польских Повстанцев, Пролетарская, Рабочая, Сухэ-Батора (см.таблицу)

Отключение отопления в Иркутске 15 декабря 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 15 декабря 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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