В аэропорту Иркутска у пассажира изъяли семена опасного растения-паразита Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У одного из пассажиров иркутского аэропорта в ручной клади специалисты обнаружили семена опасного растения-паразита. Они находились в одном пакете вместе с семенами зиры весом 100 грамм. После экспертизы семена повилики у пассажира изъяли. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы Россельхознадзора по Иркутской области.

- Подкарантинный груз изъят и уничтожен, - отметили в ведомстве.

Справка КП

Повилика – это паразит. Она не имеет листьев и корней, но при этом может приспособиться к любому растению, находящемуся поблизости, чтобы питаться его соком. В случае попадания повилики на сельскохозяйственные посевы, она может уничтожить большую часть урожая, снизить его качество и даже отравить скот, попав в скошенное сено.

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