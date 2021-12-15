Мечтавшая разбогатеть жительница Иркутской области залезла в миллионные долги, но осталась ни с чем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В очередной раз мошенникам удалось обогатиться за счет чужой доверчивости. С миллионным состоянием пришлось попрощаться 57-летней жительницы Зимы. Мечтая разбогатеть, сибирячка нашла в Сети объявление о выгодных инвестициях. Вскоре ей перезвонили «брокеры», которые предложили не тянуть время и вложить деньги, чтобы потом взамен получить в разы больше. Женщина установила указанное аферистами мобильное приложение, которое позволило им бесконтактно управлять ее телефоном, в том числе и онлайн-банком. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За две недели она «вложила в инвестиции» деньги, которые взяла в кредит и заняла у родственников и знакомых, - рассказали в ведомстве. - После того, как злоумышленники настойчиво стали требовать у потерпевшей перевода дополнительных страховых взносов, она поняла, что стала жертвой обмана.

Так жительница Зимы потеряла 2,5 миллиона рублей и обзавелась крупными долгами перед банками и родственниками.

Полицейские продолжают напоминать о том, что не стоит доверять незнакомцам, предлагающим сомнительные схемы заработка на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках.

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