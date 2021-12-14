Полицейские ищут мужчину, который распылил газовый баллончик на улице Володарского в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские разыскивают мужчину, который 8 декабря, около 11.40 распылил газовый баллончик на улице Володарского, а затем скрылся. Сотрудники уголовного розыска также просят откликнуться очевидцев и свидетелей. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что распыливший баллончик мужчина попал на камеры наружного наблюдения. Судя по кадрам, он был одет в черные штаны, черную куртку и черную шапку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого или видел его, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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