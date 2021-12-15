В Иркутске осудят бывшего ректора вуза, выписавшего себе 860 тысяч рублей премии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске перед судом предстанет бывший ректор одного из иркутских вузов. 65-летнего мужчину обвиняют в присвоении крупной суммы денег с использованием своего служебного положения. По версии следствия, в сентябре 2018 года и январе 2019-го обвиняемый, будучи в должности ректора, без согласования с Министерством образования и науки России издал приказы о выплате себе премии за итоги научной работы. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Размер необоснованно выплаченной премии превысил 860 тыс рублей, чем существенно нарушены интересы университета, - отметили в ведомствах.

Уголовное дело было возбуждено по материалам иркутского УФСБ. Материалы переданы в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения.

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