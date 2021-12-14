80 человек эвакуировались из-за пожара на подземной парковке в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спасатели продолжают искать людей в дыму на подземной парковке на улице Юрия Тена в Иркутске. Там вечером 14 декабря сгорел автомобиль Ниссан Лиф. Сообщение о пожаре поступило в 18.21, в 19.06 пламя было погашено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- До приезда пожарных из дома и парковки самостоятельно эвакуировались более 80 человек, - рассказали в Главке. – Также люди сами смогли покинуть супермаркет, караоке и гриль-бар.

Но до сих пор в паркинге отмечается сильное задымление, поэтому на месте продолжают работать 17 спасателей. Они проверяют, нет ли людей во всех помещениях стоянки.

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