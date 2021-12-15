Землетрясение силой 3 балла произошло в Иркутске 15 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Приангарья снова почувствовали подземные толчки. Землетрясение силой в 3 балла произошло в Иркутске 15 декабря в 11:08 по местному времени. Эпицентр находился на юге Байкала. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на данные Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

- Эпицентр землетрясения находился на акватории озера Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия, в 22 километрах от поселка Танхой, - отметили в ведомстве.

Ощутили подземные толчки жители нескольких городов Иркутской области. Так, в столице региона ощутимость достигла 3 баллов, в Ангарске - 2-3 баллов. Пострадавших нет.

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