Жительнице Иркутской области грозит тюрьма за незаконную прописку иностранца в своем доме Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Боханском районе перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в фиктивной прописке иностранца. Летом текущего года 47-летняя сибирячка предоставила в миграционный пункт отдела сведения, о том, что в ее в ее доме проживает житель Китая. Однако в полиции выяснили, что информация ложная и мужчина по этому адресу не находится. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- За нарушение части 1 статьи 19.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (представление заведомо ложных сведений) иностранцу назначен штраф в размере 2 тысяч рублей со снятием с миграционного учета, - отметили в ведомстве.

Теперь женщине грозит штраф до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

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