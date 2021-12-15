Стало известно, когда пройдет прощание с Владимиром Безденежных, директором гимназии № 25 Иркутска

Прощание с Владимиром Безденежных, директором гимназии № 25 Иркутска, пройдет 18 декабря

Прощание с Владимиром Безденежных состоится в субботу, 18 декабря. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщили в гимназии № 25. Напомним умер Владимиром Безденежных, директор гимназии № 25 Иркутска, 15 декабря на 68 году жизни после болезни. По неофициальным данным, причиной смерти заслуженного учителя России стал коронавирус.

- Прощание с Владимиром Владимировичем состоится в субботу 18.12.2021 с 13.00 до 14 .00 в зале Гранд Ритуал ( Смоленское кладбище) по адресу Култукский тракт 1/6, - сообщили в школе.

Напомним, Владимир Безденежных возглавлял гимназию № 25 почти 40 лет – с 1982 года. С 1995 года Владимир Владимирович являлся заслуженным учителем России. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию «Психологическое обеспечение управленческой деятельности руководителя инновационной школы». Также в 2003 году Владимир Безденежных был награжден знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью». За время работы на посту директора неоднократно завоевывал титул «Директор года».

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