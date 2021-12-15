Умер Владимир Безденежных, директор гимназии №25 Иркутска

15 декабря умер Владимир Безденежных, директор иркутской гимназии №25. Информацию корреспонденту «КП»-Иркутск» подтвердили в департаменте образования администрации Иркутска, а также в гимназии. Он возглавлял школу почти 40 лет – с 1982 года. С 1995 года Владимир Владимирович являлся заслуженным учителем России. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию «Психологическое обеспечение управленческой деятельности руководителя инновационной школы». Также в 2003 году Владимир Безденежных был награжден знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью». За время работы на посту директора неоднократно завоевывал титул «Директор года».

- Высокопрофессиональный руководитель, талантливый педагог, Владимир Владимирович имел внушительные теоретические и практические познания в управлении образовательным учреждением. Это позволило школе получить в 1992-м году статус гимназии, а в последующем регулярно подтверждать в результате аттестации Главным управлением общего и профессионального образования, - так отзывались о руководителе коллеги Владимира Безденежных.

Умер Владимир Безденежных, директор иркутской гимназии №25, на 68 году жизни. В школе корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщили, что Владимир Владимирович ушел из жизни после болезни. По неофициальным данным, заслуженный учитель России скончался из-за коронавируса.

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