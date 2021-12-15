Городские службы Иркутска перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Городские службы Иркутска перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники. Такие меры будут действовать до 10 января. Городские мероприятия будут придерживаться графика дежурств. МУП «Водоканал» с 30 декабря по 10 января перейдет на круглосуточный режим работы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы праздничные и предпраздничные дни прошли в Иркутске спокойно и без происшествий – отметил мэр Иркутска. - Особое внимание нужно уделить безопасности на транспорте, а также потенциально пожароопасным районам: садоводствам, частному сектору.

В столице региона с жителями садоводств проводят противопожарные инструктажи. Особое внимание уделяется неблагополучным семьям. Также проверяются точки продажи пиротехнической продукции.

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