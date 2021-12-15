200 человек эвакуировались из торгового центра «Цветной парк» из-за пожара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

200 человек эвакуировались из торгового центра «Цветной парк» из-за пожара. Сообщение в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило 15 декабря в 13:39. По адресу улица Байкальская, 250/1 выехали 3 единицы техники и 14 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались около 200 человек, из них 56 работников центра, - отметили в ведомстве.

На третьем этаже торгового центра загорелся кулер. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сработавшая система пожаротушения потушила небольшой пожар. Оказалось, что загорелся кулер в одном из помещений на 3 этаже. Дознаватели МЧС России проведут доследственную проверку по факту и выяснят причину пожара.

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