Дома на пяти улицах Иркутска остались без света из-за аварии

Дома пяти улиц в центре Иркутска остались без света из-за аварии Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

15 декабря в 14:22 в Иркутске произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света в Куйбышевском районе остались жители домов на пяти улицах. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской электросетевой компании в соцсетях.

- Под отключение попала часть домов на улицах Баррикад, Ипподромная, Напольная, Освобождения, переулок Серова, - уточнили в публикации.

На месте уже работает бригада Южных электрических сетей. Специалисты установят и устранят причину аварийного отключения. Восстановить подачу электроэнергии в Куйбышевском планируют до 18:00.

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