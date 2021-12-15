6 этап реконструкции канализационно-очистных сооружений Правого берега Иркутска завершили досрочно

Шестой этап реконструкции канализационно-очистных сооружений Правого берега завершили досрочно. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске раньше срока закончили шестой этап реконструкции канализационно-очистных сооружений Правого берега. Смонтированы вторичные отстойники и аэротенки (системы активного биологического очищения сточных вод). Объект уже готовят к вводу в эксплуатацию. Параллельно ведется 7, 8 и 9 этапы реконструкции КОС. В 2021 году стоимость работ составила 2,7 миллиарда рублей. В следующем году приступят к 10 этапу работ, в бюджетах всех уровней для этого уже заложено около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Уже в следующем году приступим к большому проекту по обновлению канализационно-очистных сооружений Левого берега, - поделился мэр Иркутска - На проектирование в 2022 году заложено более 200 миллионов рублей. После чего будем предусматривать средства для проведения реконструкции очистных, которые сегодня перерабатывают 60% стоков города.

Построены дополнительные мощности для приема стоков с части Иркутского района и окраин города, что позволит упростить процесс их утилизации.

Как отметил глава столицы региона, строительство тепловых лучей полностью изменит ситуацию в Ленинском округе и предместье Рабочее. Появится возможность закрыть мазутные котельные, закольцевать всю систему теплоснабжения города и повысить ее надежность.

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