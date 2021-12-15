Прокуратура начала проверку после обнаружения в Карлуке мешков с трупами собак Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иркутском районе прокуратура начала проверку после того, как волонтеры обнаружили мешки с трупами собак на одной из помоек в деревне Карлук. Своей пугающей находкой зоозащитники поделились в Сети накануне вечером, 14 декабря. Всего из мусорных контейнеров достали 8 погибших животных. На место выезжали следственно-оперативная группа отдела полиции и заместитель прокурора района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об ответственном обращении с животными, - отметили в ведомстве. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура района поставила на контроль ход и результаты проверки, проводимой полицией.

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